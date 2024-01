- Rząd Donalda Tuska po przejęciu wielu budynków niszczy wszystko to, co polskie, to co narodowe. Zdejmuje z tych budynków polskie symbole narodowe, zdejmuje krzyże - mówił Robert Bąkiewicz przed wejściem do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej w Warszawie.