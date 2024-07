Awaria światowego giganta. Minister cyfryzacji o sytuacji Polski

- Zgłoszenia są, ale bardzo incydentalne i nie dotyczą infrastruktury krytycznej - powiedział wicepremier na antenie Polsat News. Dotyczą one firm i instytucji, które zgłaszają problemy z systemem. - Nie dzieje się nic takiego, co można by było porównać z innymi państwami w Europie i na świecie. Warto podkreślić, że Polska dużo uwagi przykładała do infrastruktury krytycznej, żeby podział różnego rodzaju dostawców następował, dzięki temu dzisiaj jesteśmy w spokojniejszym miejscu - dodał.