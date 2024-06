- Chcemy na cybertarczę , która będzie gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków, przeznaczyć ponad trzy mld zł. Ma to być cybertarcza, która będzie dokonywała regularnych przeglądów bezpieczeństwa oraz budowała odporność na poziomie infrastruktury krytycznej - podkreślił.

Cybertarcza dla Polski. Krzysztof Gawkowski zapowiada

Krzysztof Gawkowski dodał, że planowane są również inwestycje w różnego rodzaju programy, które "mają wesprzeć te instytucje, które dzisiaj, też z perspektywy liczby zatrudnianych ludzi, powinny wiedzieć, że człowiek to czasami mocne, ale też najsłabsze ogniwo tego łańcucha cybernetycznego".

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że najbardziej miękkie podbrzusze dotyczące systemu cyberbezpieczeństwa to samorząd. To tam trzeba najwięcej inwestycji, to tam trzeba najwięcej koordynacji - powiedział.