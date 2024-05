Wielka awaria na Wyspach. Chaos na lotniskach

Awaria na Wyspach. Pasażerowie mogą doświadczyć opóźnień

Póki co nie ma informacji ile czasu może zająć usunięcie usterki, ani co mogło spowodować awarię.

Sky News podało, że do podobnej awarii systemu elektronicznych bramek doszło w maju 2023 roku. Spowodowało to wtedy długie kolejki i kilkugodzinne opóźnienia dla pasażerów .

Strajk na lotnisku Heathrow

Brytyjskie media przypominają, że do awarii doszło kilka dni po strajku funkcjonariuszy straży granicznej pracujących na lotnisku Heathrow.

- To rozczarowujące, że pomimo przeprowadzonych w zeszłym tygodniu rozmów, resort spraw wewnętrznych nie jest gotowy na wprowadzenie jakiejkolwiek elastyczności do nowych grafików - mówiła wtedy Fran Heathcote, sekretarz generalna związku zawodowego Public and Commercial Services (PCS) zrzeszającego pracowników służby granicznej.