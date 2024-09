Nie potwierdzamy pęknięcia lub uszkodzenia obwałowań zbiornika Mietków - przekazuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. To reakcja na słowa Jacka Sutryka, który przekonywał na sztabie kryzysowym, że kluczowa osłona broniąca Wrocław miała ulec uszkodzeniu. Na naradzie premier błyskawicznie zdementował twierdzenia prezydenta Wrocławia wskazując, że to pomyłka, a awarii uległ inny zbiornik.