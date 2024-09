Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy poinformował we wtorek przed północą, że zgodnie z aktualną sytuacją hydrologiczną (stan na godz. 22), największe wzrosty notowane są na dolnych odcinkach dopływów Odry oraz na Odrze poniżej zbiornika Racibórz .

Powódź 2024. IMGW: Stany alarmowe przekroczone

Według synoptyków , do środy stany wody na górnej Odrze będą miały na ogół tendencję spadkową w strefie powyżej stanów alarmowych. W Krzyżanowicach przewidywana jest stabilizacja stanu wody powyżej stanu alarmowego . Na Odrze poniżej Raciborza-Miedoni stany wody będą miały przebieg uzależniony od pracy zbiornika Racibórz Dolny.

Powódź w Polsce. IMGW podsumowuje sytuację

Na Odrze środkowej - swobodnie płynącej - przewidywane są wzrosty stanów wody. W Ścinawie - powyżej stanu alarmowego, dalej do przekroczenia stanu alarmowego w Głogowie, a w Nowej Soli, Cigacicach, Nietkowie i Połęcku do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Poniżej ujścia Nysy Łużyckiej stan wody wzrośnie do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Białej Górze i Słubicach.