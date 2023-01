W trakcie niedzielnego programu w TVP Info goście rozmawiali m.in. na temat cen paliw na stacjach Orlen. Senator Jacek Bury zarzucał koncernowi Orlen, że ten zawyżał ceny pod koniec roku.

- Pan robi zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 zł i kupowali chleb po 30 zł, czego oczekiwał Donald Tusk. To jest pana marzenie, senatorze? - pytał prowadzący program Miłosz Kłeczek. - Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał - dodał.

Awantura w TVP. Sprawa ogórków Jacka Burego

Sprawa dotyczy zarzutów, jakie pojawiały się pod adresem firmy senatora. Jego spółka miała bowiem sprowadzać ogórki z Rosji. Bury tłumaczył się później, że spółka od lat handluje warzywami importując i eksportując, a na Białorusi ma kontrahenta, z którym współpracuje od 15 lat. Jak podkreślał, sprowadzone ogórki były zgodne z polskimi normami.

Po słowach Miłosza Kłeczka senator Polski 2050 wstał i podszedł do prowadzącego program. - Widzę, że pan świetnie zarabia, pan dostaje dotacje ze Skarbu Państwa. Mam tu coś dla pana. Jest pan swego rodzaju mendą, proszę to jest dla pana - powiedział i rozbił na blacie przed prowadzącym ogórka.

- Zachowuje się pan niepoważnie. Jest pan zwykłym funkcjonariuszem, ale nie chcę pana dalej obrażać. Wychodzę, ponieważ merytoryka tutaj nie istnieje - powiedział Bury i wyszedł ze studia.

- Osiągnął pan poziom dna - odpowiedział mu Miłosz Kłeczek.