W miniony weekend media obiegła historia 30-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w Pszczynie będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu.

Tragedia ta zapoczątkowała falę protestów w całej Polsce i za granicą. Sprawdź, gdzie i o której wybrać się na marsz.

Śledź naszą relację LIVE .



Sobota, 6 listopada:

Berlin (Niemcy) - Thielallee 79, godz. 17:00

Białystok - Rynek Kościuszki, godz. 17:00

Bolesławiec - Rynek, godz. 16:30

Brzeg - Rynek, godz. 18:00

Bydgoszcz - siedziba PiS, ul. Gdańska 10, godz. 19:00

Dębica - siedziba PiS, ul. Kolejowa 28, godz. 18:00

Działdowo - ul. Jagiełły 31, godz. 15:30

Dzierżoniów - Rynek, godz. 15:30

Elbląg - C.H. "Ogrody", godz. 14:00

Gdańsk - siedziba PiS, ul. Targ Drzewny 3/7, godz. 16:00

Gliwice - Skwer Doncaster, godz. 18:00

Jelenia Góra - Plac Ratuszowy, godz. 15:00

Kalisz - ul. Zamkowa, godz. 16:30

Kielce - siedziba PiS, al.IX Wieków 2A, godz. 18:00

Konin - Plac Wolności, godz. 17:00

Kutno - Plac Wolności, godz. 17:00

Legnica - Plac Słowiański, godz. 16:30

Londyn - Ambasada Polski w Londynie, 47 Portland Place, godz. 18:30 UTC+01

Lublin - plac Króla Władysława Łokietka, godz. 18:00

Łódź - siedziba PiS, ul. Piotrkowska 143, godz. 16:00

Niepołomice - przy Fontannie, godz. 17:00

Nowy Dwór Gdański - Żuławski Ośrodek Kultury, godz. 12:00

Olsztyn, sąd przy ul. Dąbrowszczaków, godz. 17:00

Ostrowiec Świętokrzyski - Rynek, godz. 15:30

Piotrków Trybunalski - Rynek, godz. 18:00

Płock - Stary Rynek, godz. 17:45

Poznań - Plac Wolności, godz. 18:00

Pszczyna - Park Zamkowy, godz. 15:30

Przemyśl - siedziba PiS przy ul. Piłsudskiego, godz. 17:00

Racibórz - Rynek, godz. 15:30

Radom - Plac Corazziego, godz. 17:00

Radomsko - Plac 3 Maja, godz. 16:30

Rybnik - Rynek, godz. 17:00

Sanok - ul. Rynek 16, godz. 18:00

Sieradz - Rynek, godz. 18:00

Słubice - Plac Bohaterów, godz. 18:00

Solec Kujawski - plac przed dworcem PKP, godz. 18:00

Starachowice - Rynek, godz. 15:30

Stargard - Rynek Staromiejski, godz. 16:30

Szczecin - Plac Pawła Adamowicza, godz. 18:00

Sztum - przed Urzędem Miasta i Gminy, godz. 17:00

Świdnica - Rynek, godz. 15:30

Tarnobrzeg - ul. Sandomierska 2, godz. 18:00

Tomaszów Mazowiecki - godz. 17:00

Toruń - pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, godz. 18:00

Trzcianka - Biblioteka Pedagogiczna, godz. 16:00

Ustka - Syrenka Ustecka, godz. 15:30

Warszawa - siedziba Trybunału Konstytucyjnego, al. Szucha 12A, godz. 15:30

Włocławek - Plac Wolności, godz. 18:00

Wrocław - Pręgierz, godz. 17:00

Zambrów - godz. 15.30

Niedziela, 7 listopada:

Bielsko-Biała - plac Bolesława Chrobrego, godz. 17:00

Gniezno - Rynek, godz. 18:00

Jaworzno - Urząd Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, godz. 18:00

Katowice - ul. Mariacka, godz. 19:00

Końskie - godz. 18:00

Kraków - Rynek Główny, godz. 16:00

Milicz - Rynek, godz. 17:00

Myślibórz - Rynek, godz. 15:00

Sochaczew - Plac Tadeusza Kościuszki, godz. 18:00

Zielona Góra - Plac Słowiański 2, godz. 16:30

Poniedziałek, 8 listopada:

Bytom - ul. Moniuszki 22, godz. 17:15

Kalisz Pomorski - Plac przed Kaliskim Pałacem, godz. 17:00