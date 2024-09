Andrzej Stróżny był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2020-2023, czyli przez większość okresu, którym zajmuje się sejmowa komisja śledcza, badająca czas od 12 listopada 2019 do 20 listopada 2023 roku pod kątem "nadużyć, zaniedbań i zaniechań " w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce .

Były szef CBA przed komisją śledczą. "Nie było żadnych nacisków"

Jego zdaniem bezzasadne są jakiekolwiek zarzuty o bezczynność lub spóźnioną reakcję. Jak wskazał, "zarzucane miesiące zaniedbań to były miesiące ustaleń", podczas których CBA intensywnie pracowało.

Były szef CBA przyznał, że moment zatrzymania Edgara K ., który był współpracownikiem byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka , nie był CBA "do końca na rękę" , ponieważ jeszcze "nie wszystkie klocki były ułożone" i "nie wszystkie karty były odkryte" .

- Kiedy wchodzimy do czynności procesowych, to jest komunikat prokuratury, tego już nie ukryjemy, potem siłą rzeczy zaczynają się rozmowy. (...) Siłą rzeczy niechcący możemy utrudnić sobie rozwój sprawy - mówił.

Jednocześnie moment pojawienia się K. w sprawie Stróżny określił jako taki, który pozwolił na "podjęcie działań bardziej ofensywnych". Choć nie był w stanie podać, kiedy dokładnie K. stał się obiektem zainteresowania CBA, zapewniał, że podjęto wobec niego natychmiast "wszystkie operacyjne czynności", a dowodem na to są sporządzone wtedy notatki.

Były szef CBA pytany o aferę wizową. Wskazał jasną odpowiedź

Pytany, w jaki sposób CBA dowiedziało się o początku afery, Stróżny podkreślał, że nie było to wówczas postrzegane przez CBA jako "afera".

- Otrzymałem informację o tym, że pewna osoba zgłosiła się z informacją do ministra koordynatora Kamińskiego o tym, że pewna osoba poszukuje kontaktu do osób decyzyjnych w ministerstwie, które są w stanie przyspieszyć możliwości pozyskiwania wiz czy pozwolenie do prac - stwierdził.