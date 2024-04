Jak Johnson ogłosił podczas konferencji prasowej, zamiast poddać pod głosowanie przegłosowany w lutym przez Senat opiewający na 95 mld dolarów pakiet łączący środki na wsparcie Ukrainy, Izraela i państw Indo-Pacyfiku, prawdopodobnie jeszcze we wtorek zgłosi osobne projekty dotyczące każdego regionu oraz dodatkowy pakiet zawierający m.in. przepisy umożliwiające wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, czy zamianę pomocy dla Ukrainy w pożyczki i leasing sprzętu. Spiker zasugerował, że do głosowania w Izbie nad tymi ustawami mogłoby dojść w piątek, zaś potem trafiłyby one znów do Senatu.

Reklama