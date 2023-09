To, co mówi dziś prezydent Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka - oceniła była premier, europosłanka PiS Beata Szydło, odnosząc się do fragmentu wystąpienia prezydenta Ukrainy na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

"Prezydent Ukrainy na forum ONZ skarży się... no właśnie, właściwie na co? Korytarz tranzytu ukraińskiego zboża istniał i istnieje. Niestety, to ukraińscy oligarchowie nadużyli zaufania i zalali rynki krajów UE swoim zbożem, zamiast przewozić je dalej. To, co mówi dziś Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka" - napisała we wtorek na platformie X (dawniej Twitter) była premier Beata Szydło .

Szydło bez ogródek do Zełenskiego: Insynuacje

Szydło odpowiedziała w ten sposób na wpis Zełenskiego, w którym powtórzył swoje słowa wypowiedziane podczas wystąpienia w debacie generalnej na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

- Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów. Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - powiedział we wtorek w Nowym Jorku Zełenski.

Jak zauważa korespondentka Polsat News w USA, Magda Sakowska, "Zełenski nie mówi wprost o Polsce, ale wiadomo, że Warszawę ma na myśli".

Jacek Sasin: Rzeczą rządu w Warszawie jest przede wszystkim dbanie o polskich obywateli

"Nikt na świecie nie okazał hojniejszej pomocy dla Ukraińców niż Polacy. O tym powinien pamiętać prezydent Zełenski. Ale rzeczą rządu w Warszawie jest przede wszystkim dbanie o polskich obywateli, w tym rolników. Za Tuska tak nie było, ale teraz tak jest i tak będzie" - napisał także Jacek Sasin na platformie X we wtorek.

Jak z kolei stwierdził Sławomir Mentzen : "Oddaliśmy Ukrainie czołgi, broń i amunicję. Przyjęliśmy miliony uchodźców. Wydaliśmy na to wszystko olbrzymie pieniądze. Wszystko po to, żeby Zełenski uznał teraz, że działamy w interesie Putina. To jest bankructwo polityki międzynarodowej PiS i prezydenta Andrzeja Dudy" - dodał.

Przypomnijmy, Warszawa i Kijów wzajemnie nałożyły na siebie ograniczenia w eksporcie produktów. Najpierw Polska, wspólne ze Słowacją i Węgrami, utrzymała embargo na ukraińskie zboże. W poniedziałek przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa gospodarki i handlu przekazał, że Ukraina wprowadzi w ciągu dni zakaz importu polskich warzyw .

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda przekazał, że w Nowym Jorku nie doszło do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. - Na razie spadło z agendy - podkreślił, tłumacząc, że każdy z nich ma "ściśle rozpisany harmonogram" i spotkanie może odbyć się w innym terminie.

