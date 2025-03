"Tykająca bomba" na Pacyfiku. Eksperci ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem

Nowe dane - poprzednie szacunki wydano w 2014 roku - dotyczą potencjalnych konsekwencji potężnego trzęsienia ziemi, do którego może dojść w pobliżu Rowu Nankai . "800-kilometrowy podmorski rów biegnie od Shizuoka, na zachód od Tokio, do południowego krańca wyspy Kiusiu" - podaje agencja AFP.

W tym miejscu na Pacyfiku "ścierają się" dwie płyty tektoniczne, magazynując ogromne ilości energii, które przy uwalnianiu, mogą doprowadzić do potężnego trzęsienia ziemi.

Według japońskiej grupy roboczej ds. zarządzania katastrofami, jeśli dojdzie do megatrzęsienia, 215 tys. osób stracie życie na skutek tsunami , 73 tys. zginie po zawaleniu się budynków , a 9 tys. na skutek pożarów wywołanych kataklizmem.

W zakładanym obecnie najgorszym scenariuszu siła trzęsienia wyniesie 9, co wiązać się będzie musiało z ewakuacją 10 proc. całej populacji (1,23 mln osób). Jeśli do uderzenia doszłoby zimą, życie mogłoby stracić do 298 tys. osób.