Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z silnymi burzami w piątek . Według IMGW te niebezpieczne zjawiska w ciągu dnia mogą się pojawić na terenie całego kraju. Podczas burz może miejscami może spaść nawet do 50 mm wody, a lokalnie wiatr może osiągać w porywach prędkość do 90 km/h .

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert RCB: Niebezpieczne burze w Polsce

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz by śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają również by stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: