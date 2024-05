Burze dewastują polskie miasta. Zostało nam niewiele czasu

Obrazki ze sparaliżowanego poniedziałkową burzą gradową Gniezna obiegły całą Polskę, a teraz kończy się tam szacowanie strat . Lokalne władze wyliczyły, że zniszczeń na ulicach jest sporo , lecz są one w większości niewielkie. Gorzej mają się budynki, chociażby Miejski Ośrodek Kultury . Tam podtopione zostały m.in. galeria, sala prób i wystawowa, studio nagrań. Nie działały też windy.

Jeszcze we wtorek nie dało się też korzystać z dwóch sportowych hal i boiska hokejowego . Ucierpiały też dwie podstawówki , a z przedszkola nr 15 trzeba było wypompowywać wodę. Prezydent Michał Powałowski zapewnił, że Gniezno poradzi sobie z naprawą szkód . Ale to przecież kosztuje.

Burze w Polsce. Kolejny dzień z nawałnicami. Możliwe alerty trzeciego stopnia

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówił Interii, że gwałtowna burza w Gnieźnie była nietypowa, bo gradziny miały nawet trzy centymetry średnicy . Przestrzegał też, że nawałnice i silne opady lodowych kul są możliwe codziennie do końca tego tygodnia . Jak podkreślał, w czwartek mogą obowiązywać ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Rano RCB rozesłało alerty .

Zagrożony jest zwłaszcza pas od Mazowsza po Małopolskę i Podkarpacie. - Jeśli nawet spadnie do 30 milimetrów deszczu (w Wielkopolsce w poniedziałek było od 80 do 100 mm - red.), to w przypadku, gdy te opady trafią na zurbanizowany teren, sytuacja jak z Gniezna ma szansę się powtórzyć - dodał Grzegorz Walijewski.