Gdzie jest burza w czwartek? Strefa podróżuje powoli

Komórki opadowe będą się przemieszczać w kierunku północy i północnego zachodu. Dzieje się to jednak bardzo powoli, więc może doprowadzić do kumulacji opadów w niektórych miejscach do 30-40 mm. Lokalnie może spaść do 50-55 mm deszczu.