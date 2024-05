- Powierzchnię Polski pokrywa ten sam rodzaj powietrza, mogący wywołać gwałtowne opady . W naszym kierunku sunie dość mocny front z południa , pojawia się też styk dwóch mas powietrza. To warunki klasycznie burzowe . Przeciętny człowiek odczuwa to jako rodzaj "nerwowego", gorącego i parnego powietrza , które bardzo szybko wpada w stan nierównowagi - opisuje.

Burze nadchodzą nad Polskę. Najbardziej zagrożone rejony

Czy tak duże opady, jak w Gnieźnie , będą powtarzały się w innych rejonach Polski? Przedstawiciel IMGW mówi nam, że "podobna sytuacja" może się przytrafić już wkrótce. - Wydaje się, że najbardziej niebezpiecznie w środę jest w centralnej Wielkopolsce i Łódzkiem . Może spaść 55 milimetrów deszczu (w Gnieźnie spadło między 80 a 100 mm - red.). Niewykluczone, że ostrzeżenia zostaną podniesione do trzeciego stopnia - dodaje.

Instytut kolejną "partię" burz przewiduje w czwartek, w pasie od Mazowsza po Małopolskę i Podkarpacie. - I do końca tego tygodnia, codziennie, będą pojawiały się następne. Jeśli nawet spadnie od 20 do 30 mm deszczu, to w przypadku, gdy te opady trafią na zurbanizowany teren, sytuacja jak z Gniezna ma szansę się powtórzyć - przestrzega Grzegorz Walijewski.