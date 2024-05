Pogoda. Alerty IMGW w górę. Burze w Boże Ciało

Natomiast tam, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia IMGW "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady od 35 do 55 mm , oraz porywy wiatru do 90 km/h . Miejscami może pojawić się również grad " - czytamy w komunikacie IMGW.

Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany, a temperatura minimalna w czwartek wyniesie nad Bałtykiem od 19 do 20 st. C, a na pozostałym obszarze kraju od 24 do 25 st. C.