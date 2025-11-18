Wiadomo, kto stoi za aktami dywersji na torach. Donald Tusk: Mamy pewność

Informacje przekazane przez premiera dotyczą aktu dywersji na infrastrukturę krytyczną na linii kolejowej nr 7.

Jeden ze sprawców to obywatel Ukrainy skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający na terenie Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Obydwaj przedostali się z Białorusi do Polski jesienią tego roku, tuż przed zamachami.

Ukraińcy tuż po dokonaniu dywersji opuścili teren polski przez przejście w Terespolu. Jak powiedział premier, było to jeszcze przed ujawnieniem aktów dywersji.

- Polskie służby mają wszystkie dane tych osób i utrwalone ich wizerunki - zapewnił szef rządu.

Szef rządu przekazał, że jeden z ładunków na torach w Mice nie eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego. Z kolei drugi ładunek nieznacznie uszkodził pociąg, ale maszynista tego nie zauważył.

Wkrótce więcej informacji.

Akt dywersji w Polsce. Posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego

We wtorkowym posiedzeniu udział wzięli m.in. premier, wicepremierzy, ministrowie oraz dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta. Posiedzenie miało związek z incydentami, do których doszło na trasie kolejowej Warszawa-Lublin.

W wyniku pierwszego z nich zniszczono fragment torów w pobliżu stacji PKP Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Z kolei w pobliżu miejscowości Gołąb w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie, z powodu uszkodzonej linii kolejowej, do gwałtownego hamowania został zmuszony maszynista pociągu wiozącego 475 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

Dywersja na torach. Służby badają incydenty

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek, że incydenty są wyjaśniane przez służby. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił, że do wyjaśnienia sprawy zostali skierowani najlepsi funkcjonariusze i eksperci służb specjalnych. Podkreślił, że prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie.

- Doprowadzimy do tego, żeby sprawców i zleceniodawców zamachu postawić przed sądem w Polsce - podkreślił.

Prokuratura poinformowała w poniedziałek o wszczęciu śledztwa ws. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Jak podano w komunikacie, działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. W skład zespołu wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Działanie służb po dywersji na torach. Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'': Najgorsze dzisiaj to jątrzyć kto za późno zadziałał Polsat News Polsat News