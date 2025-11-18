W skrócie Premier Donald Tusk ogłasza wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na wybranych liniach kolejowych ze względu na zagrożenie terrorystyczne.

Ustalono sprawców aktu dywersji na infrastrukturę kolejową nr 7 – dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z FSB, którzy opuścili Polskę po ataku.

Służby posiadają pełne dane i wizerunki podejrzanych, a zdarzenia nie spowodowały ofiar wśród pasażerów.

- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i minister spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych, zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE w związku z zagrożeniami terrorystycznymi - powiedział premier Donald Tusk.

Dodał, że "stopniem tym objęte będę określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie tak jak dotychczas drugi stopień alarmowy".

- Dziś wydam odpowiednie zarządzenie w tej sprawie na podstawie ustaw o działaniach terrorystycznych - poinformował.

Donald Tusk: Wprowadzimy trzeci stopień alarmowy CHARLIE

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE dotyczy zagrożenia o charakterze terrorystycznym i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest ogłaszany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

Oznacza wprowadzenie na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej oraz dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Akty dywersji na kolei

Wśród zadań wykonywanych po wprowadzeniu tego stopnia są też sprawdzenie dostępności obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności oraz ograniczenie do minimum liczby miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu.

W uzasadnionych przypadkach można wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów. Należy też ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

Uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych ma zostać wydana broń i amunicja oraz środki ochrony osobistej.

Podczas trwania stopnia CHARLIE należy wykonać zadania niższych stopni - pierwszego i drugiego - ALFA i BRAVO.

Akty dywersji na torach. Ustalono tożsamość sprawców

O decyzji premier Tusk poinformował podczas wystąpienia w Sejmie dotyczącego aktu dywersji na infrastrukturę krytyczną na linii kolejowej nr 7.

- Intensywna praca służb i prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akty dywersji - powiedział podczas tego wystąpienia premier Donald Tusk. Osoby te to dwóch obywateli Ukrainy, współpracujący z FSB, którym udało się opuścić Polskę.

Jeden ze sprawców został skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Obydwaj przedostali się z Białorusi do Polski jesienią tego roku, tuż przed zamachami.

Ukraińcy tuż po dokonaniu dywersji opuścili teren Polski przez przejście w Terespolu. Jak powiedział szef rządu, było to jeszcze przed ujawnieniem aktów dywersji.

Premier poinformował, że służby są w posiadaniu pełnych danych tych osób oraz ich utrwalonych wizerunków.

- Polska jest w stałym kontakcie ze służbami specjalnymi państw sojuszniczych i zrobimy wszystko, by ścigać sprawców tych zdarzeń. Trwają czynności, by ustalić wszystkich odpowiedzialnych za te zdarzenia i ich współpracowników - powiedział.

