Afera hejterska. Są wnioski o uchylenie immunitetów

Śledczy skierowali do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów sędziom Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. i Jakubowi I. - przekazała we wtorkowym komunikacie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Decyzja to konsekwencja dalszego dochodzenia w sprawie tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.