Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) pod zarzutem szpiegostwa zatrzymali obywatelkę Białorusi - informuje we wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Kobieta miała zbierać informacje na temat przebywających na terenie Polski członków diaspory białoruskiej oraz organizacji skupiających Białorusinów i Polaków narodowości białoruskiej, by następnie przekazywać je do służb specjalnych Białorusi.