Szpiedzy Rosji skazani. Planowali wysadzenie pociągów w Polsce

Siatka agentów funkcjonowała na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego graniczących z Ukrainą. Łącznie było to 16 osób, którzy działali od stycznia do marca 2023 roku. Proces dwóch pozostałych podejrzanych będzie się toczyć odrębnie.

Szpiedzy mieli rozpoznawać infrastrukturę krytyczną , w tym obiekty militarne , i na bieżąco informowali zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za co otrzymywali wynagrodzenie. Śledczy udowodnili im też, że monitorowali i dokumentowali przejazdy transportów z pomocą militarną i humanitarną do Ukrainy .

W planach mieli nawet wykolejać pociągi z transportem dla Ukrainy przy użyciu ładunków wybuchowych . Szpiedzy, wśród których część stanowiła zorganizowaną grupę przestępczą , prowadzili również akcje propagandowe przeciw naszemu państwu, przygotowywali też dywersję na korzyść Rosji. Groziło im do 10 lat więzienia .

Siatka agentów Rosji w Polsce. Dowodził nią "Andriej", śledzili samoloty i pociągi

Przed ogłoszeniem wyroku "Rzeczpospolita" informowała, że wszyscy złapani szpiedzy przyznali się do winy i chcą dobrowolnie poddać się karze. Nie oznacza to jednak, że po pobycie w więzieniu będą musieli opuścić Polskę. Stanie się to, gdy trafią na specjalny wykaz "niepożądanych cudzoziemców" na wniosek ABW lub sądu.