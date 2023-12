107 minut Bartłomieja Sienkiewicza. "Niewykonalne! Poświadczono nieprawdę?"

Teraz politycy wskazują na nowy argument , który ma podważać legalność zmian w TVP, PR i PAP. Poseł Paweł Jabłoński we wtorek podał dalej wpis dziennikarza Marcina Dobskiego , który podważa możliwość wykonania czynności poświadczonych w akcie notarialnym przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza 19 grudnia w ciągu niecałych dwóch godzin, które zostały do północy po przegłosowaniu uchwały o godz. 22:13.

"W 107 minut do północy: Sienkiewicz jedzie do resortu, prowadzi po kolei Walne (TVP, PAP, PR); po kolei trzy Rady. Powstaje 5 aktów notarialnych. Weryfikacja, odczyt, itp. Dojazd na Puławską 2. Niewykonalne. Poświadczono nieprawdę?" - pyta Dobski i wskazuje, że w każdym protokole z Walnego Zgromadzenia minister Bartłomiej Sienkiewicz powołuje się na uchwałę Sejmu ws. mediów publicznych. Dziennikarzowi wtóruje poseł Zjednoczonej Prawicy, dodając, że "wiele wskazuje na to, że mogło dojść do poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych". Jabłoński podaje przy tym, że mowa o przestępstwie zagrożonym karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, a przeprowadzone kontrole poselskie pozwoliły im na "zabezpieczenie istotnych dokumentów w tej sprawie".