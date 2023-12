Działacze prawicy dyżurują w formie rotacyjnej także i podczas świąt. W Boże Narodzenie do akcji wkroczył odwołany zarząd TVP i ogłosił, że w miejsce prezesa TVP zostanie powołana osoba, pełniąca jego obowiązki. Został nim Maciej Łopiński .

Maciej Łopiński w TVP? Politycy PiS komentują

Przypomnijmy w tym miejscu, że niedawno Rada Nadzorcza decyzją ministra kultury została zmieniona, a prezesem TVP jest obecnie Tomasz Sygut , choć PiS twierdzi, że to "uzurpatorstwo". Ruch byłych władz TVP jest szeroko komentowany w sieci.

Maciej Łopiński prezesem TVP? Publicyści reagują

"Nic tak nie podkreśla determinacji do obrony niezależnych, bezstronnych i apolitycznych mediów, jak powołanie byłego szefa gabinetu politycznego prezydenta i byłego posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na pełniącego obowiązki prezesa telewizji publicznej" - stwierdził we wpisie Jakub Krupa .

Chaos w TVP. Błaszczak o piśmie Sienkiewicza

Do decyzji odwołanego zarządu odniósł się także minister kultury. W oświadczeniu Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że ostatni ruch organu jest "nieważny z mocy prawa" . Nominacja Macieja Łopińskiego według ministra kultury jest "prawnie bezskuteczna, ponieważ została podjęta przez organ nieistniejący".

Na to z kolei zareagował były szef MON Mariusz Błaszczak. "Minister Kultury złapany na kłamstwie! Wyrok TK, na który powołuje się w komunikacie, nie podważył kompetencji Rady Mediów Narodowych do powoływania władz mediów publicznych. Natomiast w tym samym wyroku TK stwierdzono, że wyłączna kompetencja ministra do powoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych podważa ich niezależność. Strzał w kolano panie pułkowniku Sienkiewicz!" - napisał Błaszczak.