Ile obecnie zarabiają pielęgniarki?

Wysokość wynagrodzenia zależy od przelicznika ustalanego dla danej grupy, który mnoży się przez wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Podział na grupy i zaliczanie pracowników do poszczególnych grup również stanowiło przedmiot protestów w 2023 r. pielęgniarek i położnych. Domagały się one między innymi, aby na przynależność do grup miały wpływ fatyczne kwalifikacje, a nie wymagane na danym stanowisku.