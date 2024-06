14. emerytura to, podobnie jak "trzynastka", dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów. Dotyczy ono około 6 milionów osób w Polsce. Czternastka wypłacana jest w drugiej połowie roku i ma podreperować budżety domowe osób pobierających świadczenia z ZUS. Czego możemy spodziewać się w tym roku?

14. emerytura. Kto jest uprawniony do pobrania "czternastki"?

Lista osób, którym należy się to dodatkowe świadczenie z ZUS jest ściśle określona. Kto jest uprawniony do pobrania 14. emerytury?

Nie oznacza to jednak, że wszyscy wyżej wymienieni otrzymają 14. emeryturę. Jeśli świadczenie emerytalne jest zbyt duże, nie ma co liczyć na dodatkowe pieniądze w drugiej połowie roku.

Ile wynosi 14. emerytura 2024 i jak to obliczyć?

Nie wszyscy emeryci odbiorą swoją "czternastkę" w takiej samej kwocie. W założeniu jest to świadczenie dla osób o niższym poziomie życia. W 2024 roku 14. emerytura nie przekroczy wysokości najniższej emerytury, czyli 1780,96 zł brutto .

Kto nie dostanie czternastej emerytury w 2024?

Minimalna kwota, do której obowiązuje przelicznik to 50 zł i tyle wynosi najniższa czternastka. 14 emerytury nie dostaną też emerytowani sędziowie, prokuratorzy oraz emeryci, którzy dorabiają do świadczenia z ZUS i ich dochód wynosi 130 proc. przeciętnej pensji i więcej.