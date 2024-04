Ruszy program in vitro. Izabela Leszczyna zdradziła szczegóły

Program finansowania in vitro będzie trwał od 1 czerwca tego roku do 31 grudnia 2028 roku - poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Według szefowej resortu głównym celem programu jest danie równych szans każdej parze, która marzy o rodzicielstwie. Dodała, że jest przekonana, że mimo to, iż program jest czasowy, to w Polsce już nigdy "nie będą rządzić ludzie, którzy ten program zlikwidują".