Urlop opiekuńczy to stosunkowo nowe uprawnienie pracownicze, które powstało po to, aby ułatwić pracownikom utrzymanie work-life balance . Równowaga w życiu zawodowym może się łatwo zachwiać, zwłaszcza z powodu choroby. Gdy choruje dziecko, mąż czy starszy już rodzic, w naturalny sposób opiekę nad nimi przejmuje najbliższa osoba.

Kto może ubiegać się o urlop opiekuńczy?

A co z pozostałymi? Niestety, zatrudnieni na umowę o dzieło, umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług nie są tym przywilejem objęci.

Kiedy przysługuje urlop opiekuńczy?

Urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie opieki lub wsparcia osobistego z poważnych względów medycznych członkom najbliższej rodziny . Do kręgu tych osób zaliczają się:

Co istotne, urlop opiekuńczy w stosunku do tych osób można wykorzystać niezależnie od miejsca zamieszkania - gdy opieka ma być sprawowana w tym samym domu lub pod całkiem innym adresem.

Ponadto, istnieje też możliwość skorzystania z urlopu opiekuńczego w celu opieki nad osobami, które nie należą do najbliższej rodziny, np. dziadkiem, babcią czy konkubentem , pod warunkiem, że zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym co pracownik.

Urlop opiekuńczy a opieka nad dzieckiem

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Na tej podstawie widać, że urlop można rozbić nie tylko na dni, ale też na godziny, co może się przydać, gdy np. potrzebujesz wyjść z dzieckiem do lekarza. To zwolnienie w wymiarze maksymalnie 2 dni (16 godzin - dotyczy całego etatu), jest w 100 proc. płatne. Ponadto ten urlop nie pomniejsza ani nie ogranicza innych urlopów, w tym urlopu wypoczynkowego.