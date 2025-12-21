Zabrał chłopca z mieszkania i zniknął. Akcja służb

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Mężczyzna wyprowadził dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na warszawskiej Białołęce i udał się z nim w nieznanym kierunku - potwierdziła policja Interii. Rozpoczęto obławę, służby ustaliły miejsce, w którym przebywa poszukiwany wraz z dzieckiem. Policja prowadzi z nim rozmowy. Mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Oświetlony sygnał policyjny na dachu radiowozu w nocnej scenerii, z wyraźnym napisem 'Policja' na białym panelu, w tle rozmyte światła miasta.
Zabrał chłopca z mieszkania i zniknął. Akcja służb (zdj. ilustracyjne)Andrzej Hulimka Agencja FORUM

W skrócie

  • Mężczyzna niebędący ojcem biologicznym zabrał dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na Białołęce mimo sprzeciwu matki.
  • Policja ustaliła miejsce pobytu dziecka i prowadzi rozmowy z mężczyzną, by zwrócił chłopca matce.
  • Chłopiec nie odniósł obrażeń, a służby podkreślają, że najważniejsze jest jego bezpieczeństwo.
Do zdarzenia doszło podczas awantury domowej. O szczegółach sprawy poinformowała Interię nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zgłoszenia dokonała mama chłopca, do której przyszedł w niedzielę były partner.

- Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, mężczyzna opuścił mieszkanie z jej dziewięcioletnim synem mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety. Matka poinformowała nas o tym fakcie - przekazała policjantka.

    Jak dodała funkcjonariuszka, były partner nie jest biologicznym ojcem dziecka.

    Warszawa. Zabrał dziecko mimo sprzeciwu matki. Policja prowadzi rozmowy z mężczyzną

    Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca. - Ustaliliśmy jego miejsce pobytu razem z tym mężczyzną. Obecnie rozmawiamy z nim, żeby przekazał chłopca mamie - dodała nadkom. Onyszko.

    Policjantka zaznaczyła, że priorytetem jest w tej chwili zadbanie o bezpieczeństwo dziecka. Przekazała również, że chłopiec nie odniósł obrażeń.

    O sprawie jako pierwszy informował serwis Warszawa w Pigułce.

