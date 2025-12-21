W skrócie Mężczyzna niebędący ojcem biologicznym zabrał dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na Białołęce mimo sprzeciwu matki.

Policja ustaliła miejsce pobytu dziecka i prowadzi rozmowy z mężczyzną, by zwrócił chłopca matce.

Chłopiec nie odniósł obrażeń, a służby podkreślają, że najważniejsze jest jego bezpieczeństwo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło podczas awantury domowej. O szczegółach sprawy poinformowała Interię nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zgłoszenia dokonała mama chłopca, do której przyszedł w niedzielę były partner.

- Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, mężczyzna opuścił mieszkanie z jej dziewięcioletnim synem mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety. Matka poinformowała nas o tym fakcie - przekazała policjantka.

Jak dodała funkcjonariuszka, były partner nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Warszawa. Zabrał dziecko mimo sprzeciwu matki. Policja prowadzi rozmowy z mężczyzną

Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca. - Ustaliliśmy jego miejsce pobytu razem z tym mężczyzną. Obecnie rozmawiamy z nim, żeby przekazał chłopca mamie - dodała nadkom. Onyszko.

Policjantka zaznaczyła, że priorytetem jest w tej chwili zadbanie o bezpieczeństwo dziecka. Przekazała również, że chłopiec nie odniósł obrażeń.

O sprawie jako pierwszy informował serwis Warszawa w Pigułce.

"Śniadanie Rymanowskiego": Weta prezydenta Karola Nawrockiego Polsat News