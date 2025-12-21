Zabrał chłopca z mieszkania i zniknął. Akcja służb
Mężczyzna wyprowadził dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na warszawskiej Białołęce i udał się z nim w nieznanym kierunku - potwierdziła policja Interii. Rozpoczęto obławę, służby ustaliły miejsce, w którym przebywa poszukiwany wraz z dzieckiem. Policja prowadzi z nim rozmowy. Mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka.
W skrócie
- Mężczyzna niebędący ojcem biologicznym zabrał dziewięcioletniego chłopca z mieszkania na Białołęce mimo sprzeciwu matki.
- Policja ustaliła miejsce pobytu dziecka i prowadzi rozmowy z mężczyzną, by zwrócił chłopca matce.
- Chłopiec nie odniósł obrażeń, a służby podkreślają, że najważniejsze jest jego bezpieczeństwo.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło podczas awantury domowej. O szczegółach sprawy poinformowała Interię nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Zgłoszenia dokonała mama chłopca, do której przyszedł w niedzielę były partner.
- Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, mężczyzna opuścił mieszkanie z jej dziewięcioletnim synem mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety. Matka poinformowała nas o tym fakcie - przekazała policjantka.
Jak dodała funkcjonariuszka, były partner nie jest biologicznym ojcem dziecka.
Warszawa. Zabrał dziecko mimo sprzeciwu matki. Policja prowadzi rozmowy z mężczyzną
Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca. - Ustaliliśmy jego miejsce pobytu razem z tym mężczyzną. Obecnie rozmawiamy z nim, żeby przekazał chłopca mamie - dodała nadkom. Onyszko.
Policjantka zaznaczyła, że priorytetem jest w tej chwili zadbanie o bezpieczeństwo dziecka. Przekazała również, że chłopiec nie odniósł obrażeń.
O sprawie jako pierwszy informował serwis Warszawa w Pigułce.