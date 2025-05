Egzamin ósmoklasisty 2025 rozpoczyna się we wtorek od egzaminu z języka polskiego . W kolejnych dniach uczniowie ósmych klas będą podchodzili do matematyki oraz języka obcego nowożytnego .

- Od wtorku jedno z najważniejszych wydarzeń w szkołach podstawowych, mianowicie egzamin ósmoklasisty. Młodzieży, ósmoklasistki, ósmoklasiści - trzymamy za was kciuki. Wierzymy w was. Do tego egzaminu przygotowywaliście się przecież przez osiem lat. Jesteście bardzo dobrze przygotowani, pójdzie Wam świetnie, ja w was wierzę i wierzą w was wasi rodzice - powiedziała.