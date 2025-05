W tym roku mieli więcej czasu na odpowiedzi, bo aż 150 minut zamiast 120. Mimo to, jak relacjonuje reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, większość uczniów opuszczała sale egzaminacyjne między godz. 10:30 a 11.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Wiemy, co było w arkuszu CKE

Jak słyszymy, dużo poleceń miało formę zamkniętą, z odpowiedziami do wyboru.

Pojawiły się też zadania z obrazkami. W jednym z nich trzeba było wybrać dwa obrazki i dopasować je do lektury. Uczniowie, z którymi rozmawiamy, oraz komentujący w sieci na portalu X sugerują, że grafiki zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Tomek: - Na bank była AI. Było widać po prostu, że są takie nienaturalne. Są od tego programy: wpisujesz co ma być i generuje. Słabo, że nie mógł ktoś po prostu tego narysować albo wziąć od jakiegoś artysty. Zresztą widać w internecie, że już o tym piszą. Myślę, że to nie ma żadnego wpływu na egzamin, ale no słabo.