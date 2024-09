Powódź. Burmistrz Kłodzka: Pozostaje tylko akcja ratunkowa

Do pomocy ludziom, przebywającym w zalanych budynkach, używane są łodzie 22. Batalionu Piechoty Górskiej. - Żołnierze będą pływać na Wyspę Piasek i ulicę Malczewskiego i podejmować te osoby, które zgodzą się na ewakuację , a tym osobom, które się nie zgodzą, będziemy dostarczać aprowizację - powiedział burmistrz Kłodzka.

Michał Piszko dodał, że cały ciężki sprzęt, który był do tej pory używany w Kłodzku został przekazany do Lądka-Zdrój i Stronia Śląskiego. Przez te miejscowości przepływa Biała Lądecka. Burmistrz powiedział, że w Kłodzku pozostaje "tylko akcja ratunkowa". - To dostarczanie wody i żywności mieszkańcom - mówił.