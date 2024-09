Małopolska. Oświęcim ogłasza alarm przeciwpowodziowy

Zalane zostały już alejki na bulwarach nadrzecznych. Doszło do podtopień posesji przy ulicy Pod Olszyną, a mieszkańcy czekają tam na służby.

Sytuacja powodziowa w Polsce. Głuchołazy i Kotlina Kłodzka pod wodą

Najtragiczniejsza sytuacja powodziowa w Polsce ma obecnie miejsce na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. W Głuchołazach pod naporem wody zawalił się most tymczasowy i budowana, nowa przeprawa nad Białą Głuchołaską, z kolei w Stroniu Śląskim pękła tama , a woda zalała całą miejscowość.

Teraz potężna fala powodziowa, która miejscami osiąga jeszcze poważniejsze rozmiary niż podczas tzw. powodzi stulecia z 1997 roku, napiera obecnie na Lądek-Zdrój i zmierza do Kłodzka. Władze miasta wydały pilne apele do mieszkańców, by uciekali z terenów zagrożonych zalaniem.