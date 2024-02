- Organizator rozwiązał zgromadzenie po tym, jak kilkukrotnie wcześniej nieskutecznie wezwał uczestników do zachowania zgodnego z prawem - przekazał przed godz. 11 w rozmowie z Interią komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu. Protestujący mieli odpalić race i petardy.

Ciągniki ciągle znajdują się przed budynkiem przedstawicielstwa KE we Wrocławiu. Jabłoński podkreślił, że "na miejscu są funkcjonariusze, a uczestnikom nie pozostało nic innego jak opuścić zgromadzenie, bo w tym momencie jest ono nielegalne ".

Wrocławskie MPK informowało wcześniej o problemach komunikacyjnych w mieście. Nieprzejezdny jest Most Pokoju . Część linii kierowanych autobusowych kierowana jest na objazdy.

Strajk rolników. Apel prezydenta Wrocławia

Przed paraliżem miasta ostrzegał w mediach społecznościowych prezydent Jacek Sutryk . Na nagraniu opublikowanym we wtorek wskazywał, że kulminacja protestów rolników - w przypadku Wrocławia - nastąpi właśnie w czwartek.

Sutryk poinformował, że złożył odpowiednie pisma do wojewody dolnośląskiego oraz komendanta KWP we Wrocławiu o "podjęcie pilnych działań". Zapewnił, że służby są do dyspozycji mieszkańców.