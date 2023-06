Nowa Zelandia chce wytępić szczury. Co do jednego

Nowa Zelandia planuje wybić wszystkie szczury w kraju. Rządzący zdecydowali się na ten krok, by chronić rodzime i unikalne w skali globu ptaki. Szczury, łasicowate i oposy niszczą jajka i atakują pisklęta, przez co rocznie ginie około 26 mln osobników. Nie wszyscy jednak są nastawieni pozytywnie do totalnej akcji deratyzacyjnej. - Jak możemy być tak beztroscy w sprawianiu cierpienia? - polemizuje badacz przyrody Wayne Linklater.

