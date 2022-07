Groźny pasożyt w niemieckich jeziorach. Rozprzestrzenia się błyskawicznie

Kąpiele w otwartych wodach - basenach, jeziorach i stawach zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem. Jednak mało kto w wakacje bierze pod uwagę ewentualność napotkania paskudnego pasożyta, który może wywołać prawdziwe problemy zdrowotne. Tymczasem niemieckie media informują, że w niektórych jeziorach pojawiły się cerkarie.

Niemcy. Groźna bakteria w jeziorach i basenach

"Rozprzestrzeniają się błyskawicznie, w czym pomagają ptaki wodne. Pasożyt najpierw wnika w skórę ptaków - już po czterech minutach może składać jaja - a następnie jest wydalany wraz z odchodami i pojawia się na kolejnym kąpielisku" - donosi portal karlsruhe-insider.de.

Cerkeria, to jedna z larw przywr wnętrzniaków, posiada gruczoły penetracyjne i kolce oraz gruczoły cystotwórcze. Jej zadaniem jest dotarcie do organizmu żywiciela ostatecznego. Może się tam dostać aktywnie wwiercając przez skórę lub otorbić się, odrzucić ogonek i przekształcić w metacerkarię np. motylicę wątrobowa. Ta z kolei może powodować fascjolozę, która przejawia się zaburzeniami trawienia lub pracy wątroby. Może też prowadzić do żółtaczki.

Cerkaria. Objawy zakażenia

Jak czytamy, zakażenie cerkarią cechuje się silnym świądem, któremu może towarzyszyć intensywny ból. Ten pojawia się już po paru minutach. Każdy, kto zauważy te objawy po kąpieli w jeziorze, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Eksperci zalecają unikania płytkiej wody przy linii brzegowej, zwłaszcza w miejscach występowania ślimaków, które są żywicielem pośrednim cerkarii.