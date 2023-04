W 2022 r. 35-letni Lashawn Thompson został aresztowany w związku z popełnionym wykroczeniem.

Uznano, że jest psychicznie chory, dlatego trafił na oddział psychiatryczny w więzieniu Fulton Conty Jail w Atlancie. Mężczyzna spędził w nim trzy miesiące.

Jak wynika z więziennych dokumentów 19 września ubiegłego roku strażnicy znaleźli w celi nieprzytomnego Thompsona. Pomimo reanimacji, nie udało się go uratować.

USA. Prawnik oskarża więzienie ws. śmierci osadzonego

- Znaleziono go w brudnej celi. Nie zasłużył na to, co się stało - twierdzi jego adwokat cytowany przez BBC.

Reklama