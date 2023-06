Bagnik nadwodny to największy polski pająk. Jak wygląda, gdzie można go spotkać, czy jest groźny? Sprawdź, co dzieje się po ukąszeniu.

Jak wygląda bagnik nadwodny?

Bagnik nadwodny to największy pająk spotykany w Polsce. Chętnie przebywa na obszarach nadwodnych. Długość jego odwłoka nie robi wrażenia - maksymalnie może wynosić od 1,5 do 2,2 cm.

Jednak wraz z odnóżami jego rozpiętość może wynosić w niektórych przypadkach nawet 7 cm. Ma brązowe ubarwienie. Końcówki jego nóg są ciemniejsze, a w niektórych przypadkach nawet czarne. Czasami można zaobserwować delikatne, niewyróżniające się jasne paski po bokach jego ciała.

Wśród osobników tego gatunku warto uważać na samice. Są większe i bardziej masywne niż samce. Można je także rozpoznać po wyjątkowo dużym, pękatym odwłoku. Należy na nie uważać również przez to, że są bardziej agresywne niż samce, szczególnie jeśli bronią swojego potomstwa.

Kiedy i gdzie można go spotkać?

Bagnika nadwodnego, przedstawiciela rodziny darownikowatych (Pisauridae) można spotkać na terenie Europy oraz Azji. W Polsce nie występuje zbyt licznie. Najczęściej można go zobaczyć na terenie stojących oraz wolno płynących zbiorników wodnych. Lubi brzegi rzek, bagna, jeziora oraz mokradła. Trzyma się brzegu lub siedzi na unoszących się na wodzie lub przy niej roślinach i innych obiektach, takich jak barierki lub pomosty.

Bagnik nadwodny nie buduje sieci jak zwykłe pająki. Do polowania używa swoich odnóży. Włoski rosnące na nich działają jak spławik. Pod wpływem zawirowań wody poruszają się, jednocześnie informując stworzenie o przybyciu ofiary. Na końcach jego odnóży znajdują się pazurki jadowe, które pomagają pajęczakowi uśmiercić ofiarę.

Widuje się go zwykle w czerwcu oraz na początku lipca. To wtedy jest najwięcej dorosłych osobników. Młode bagnika nadwodnego można zobaczyć wiosną oraz jesienią.

Bagnik nadwodny. Czym grozi jego ukąszenie?

Bagnik nadwodny żywi się głównie bezkręgowcami, takimi jak larwy, chrząszcze, pluskwiaki oraz ważki. Zdarza mu się także polować na owady latające, a nawet na drobne kręgowce. Jest w stanie poradzić sobie z małymi rybami, żabami oraz traszkami.

Bagniki zwykle nie atakują ludzi. Są bardzo płochliwe, a na widok człowieka chowają się pod wodę. Do ugryzienia dochodzi jedynie w sytuacjach ekstremalnie dla nich stresujących. Jedną z nich jest np. ochrona młodych.

Szczękoczułki bagnika nadwodnego potrafią wkłuć się w ludzką skórę. Kiedy ten pająk ukąsi człowieka, wiąże się to z bardzo przykrymi konsekwencjami.

Reakcja organizmu na ugryzienie pająka nosi nazwę "wędkarskiego kaca". Ukąszenie tego pająka może być bardzo bolesne. Dodatkowo rana długo się goi, a jad, który stawonóg wpuszcza do organizmu, jest przyczyną innych objawów.

W wyniku ugryzienia dochodzi do silnego zatrucia organizmu. Objawia się ono bólem głowy, biegunką oraz wymiotami. Mimo to stan po ugryzieniu na ogół nie wymaga konsultacji z lekarzem. Symptomy zatrucia znikają samoistnie po kilku dniach. Ukąszenie może być jednak problemem w przypadku osób, które mają alergię na jad. W takich przypadkach konsultacja lekarza może być kluczowa dla zdrowia.

