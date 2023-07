Podróże autostopem to doskonały sposób na poznanie świata i ludzi. W czasie takich podróży można przeżyć wiele fascynujących chwil. Co zrobić, by było to jednocześnie bezpieczne? Podpowiadamy.

Wakacje 2023. Osiem porad dla początkujących autostopowiczów

Co trzeba wiedzieć przed pierwszą podróżą autostopem? Oto najważniejsze wskazówki, o których należy pamiętać w trakcie przygotowań do wyprawy oraz na samym początku łapania stopa.

Przed rozpoczęciem podróży autostopem, przygotuj się mentalnie na nieznane sytuacje i nieoczekiwane przeszkody. Bądź gotowy na zmiany planów i elastyczny w podejściu do podróży; Ustal cel podróży i plan trasy. To pomoże ci zdecydować, które przejazdy będą dla ciebie odpowiednie i w jakim kierunku podążać; Przygotuj się na różne potrzeby i zmienne warunki pogodowe. Weź ze sobą jedzenie, picie, koc, obuwie i odzież przeciwdeszczową, telefon komórkowy, ładowarkę, powerbank, mapę, pieniądze w gotówce, środki medyczne, kamizelkę odblaskową itp. Nie warto przy tym zabierać zbyt wielu rzeczy na zapas - w końcu cały bagaż będziesz nosić w plecaku; Przed ruszeniem w drogę sprawdź, jakie przepisy obowiązują w krajach, przez które będziesz przejeżdżał. Np. we Włoszech łapanie stopa na autostradzie jest zabronione; Łap stopa przy użyciu kartonu, na którym markerem napiszesz nazwę miejscowości, do jakiej zmierzasz. Na trasie zawsze miej przy sobie marker, a kolejne kawałku kartonu możesz zdobyć w sklepach i na stacjach benzynowych; Buduj pozytywny wizerunek autostopowicza. Staraj się być przyjazny i uprzejmy oraz okazuj wdzięczność za każdą podwózkę, jaką otrzymasz. Szanse na zatrzymanie się przez kierowców zwiększy także schludne ubranie i zadbany wygląd; Gdy złapiesz stopa, od razu ustal z kierowcą dokąd jedzie i sprawdź, gdzie po drodze są stacje benzynowe lub zajazdy. Pamiętaj, że lepiej wysiąść kilkadziesiąt kilometrów wcześniej niż kilka kilometrów za późno - nie ma sensu tracić czasu na łapanie stopa, aby się cofnąć; Bądź cierpliwy i otwarty na różne okoliczności. Pamiętaj, że nie zawsze wszystko będzie odbywać się zgodnie z planem.

Więcej praktycznych podpowiedzi o tym, jak przygotować się do podróży autostopem, możesz znaleźć na blogach podróżników. Najlepiej zapoznać się z wpisami relacjonującymi podróżowanie po regionie, w który sam zamierzasz się udać.

Bezpieczeństwo w czasie podróży autostopem. O czym pamiętać?

Podróżowanie autostopem to emocjonujące doświadczenie, ale w trakcie tej przygody nie można zapominać o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Ten sposób podróżowania niesie ze sobą pewne ryzyko, m.in. spotkania z nieuczciwymi ludźmi, zgubienia się na nieznanych trasach, niekorzystnych warunków atmosferycznych czy zagrożenia w ruchu drogowym.

Ważne więc jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad. Oto kilka wskazówek dotyczących bezpiecznego podróżowania autostopem:

Wybierz odpowiednie miejsce na łapanie stopa. Znajdź lokalizację, w której kierowcy mają możliwość zatrzymania się w bezpiecznych warunkach, na przykład na parkingach, stacjach benzynowych lub zjazdach z autostrad. Unikaj niebezpiecznych lub odosobnionych obszarów; Ufaj swojej intuicji. Jeśli nie czujesz się komfortowo z daną osobą, nie wsiadaj do jej samochodu. Zawsze masz prawo odmówić podwózki, jeśli czujesz się zagrożony; Bądź czujny i zwracaj uwagę na otoczenie. Obserwuj zachowanie kierowców na drodze i oceniaj ich umiejętności zanim spróbujesz zatrzymać auto. Jeśli coś wydaje ci się podejrzane, zrezygnuj z łapania stopa w tym momencie; Podróżuj w grupie. Większa liczba autostopowiczów może wspierać się oraz odstraszać potencjalnie niebezpiecznych ludzi; Informuj innych o swoich planach. Przed podróżą powiedz swoim bliskim o swoim planie na podróż. Poinformuj ich, kiedy zamierzasz wyjechać i dokąd się udajesz. Możesz również relacjonować im przebieg podróży na bieżąco, na przykład za każdym razem, kiedy zdobędziesz podwózkę. Warto też korzystać z aplikacji do śledzenia lokalizacji. W ten sposób zawsze ktoś wie, gdzie jesteś i może zareagować w przypadku jakichkolwiek problemów; Wyciągaj wnioski z sytuacji. Jeśli przydarzy ci się nieprzyjemne doświadczenie, unikaj podobnych sytuacji (np. określonych typów samochodów lub podróżowania nocą); Unikaj spożywania alkoholu i narkotyków przed lub w trakcie podróży autostopem, aby zachować zdolność podejmowania rozsądnych i świadomych decyzji.

Trzymaj dokumenty i wartościowe rzeczy zawsze przy sobie. Pozostały bagaż możesz chować do bagażnika.

Niezależnie od tego, czy podróżujesz autostopem, czy innym środkiem transportu, zawsze powinieneś stawiać swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.



Nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń, na jakie można trafić na trasie. Pamiętaj, że powyższe zasady stanowią jedynie wytyczne, a bezpieczeństwo autostopowicza zależy przede wszystkim od indywidualnej oceny sytuacji i podejmowanych decyzji.

