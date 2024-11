Nie sposób mówić o relacjach papieży z Polakami bez wspomnienia Jana Pawła II, którego długi pontyfikat wpłynął na cały Kościół. Jego następcy - Benedykt XVI i Franciszek - wielokrotnie odwoływali się do nauk, które pozostawił m.in. w encyklikach, co nierozłącznie wiąże się również ze zwracaniem się do Polski, z której wywodził się Karol Wojtyła.

Papież Franciszek do Polaków w czasie szczytu pielgrzymkowego

Mimo zachodzących zmian, większość Polaków identyfikuje się z Kościołem katolickim i kultywuje religijne tradycje związane np. z obchodzeniem najważniejszych świąt, uczestniczy w nabożeństwach czy pielgrzymkach na Jasną Górę. Reklama

W sierpniu, gdy na Jasnej Górze przypadał szczyt pielgrzymkowy, papież Franciszek zachęcał Polaków, aby uczyli się "od Maryi z Nazaretu postawy ufności i dziecięcego zawierzenia Bogu i Jego zbawczemu planowi".

"Codziennie stajecie wobec wielu pytań i w sytuacjach życiowych, wobec których brak rozwiązań i zrozumienia. Tak, one mogą przerastać was, ale nie Boga. Właśnie w tych momentach, On pragnie objawić wam swoją czułą opiekę i moc miłości" - mówił papież.

Zacieśnienie więzi między Polakami i Stolicą Apostolską

Ojciec Święty zwraca się do Polaków również przy okazji ważnych wydarzeń związanych z życiem polskiego Kościoła m.in. gdy odbywają się beatyfikacje lub kanonizacje. Po zeszłorocznej beatyfikacji rodziny Ulmów papież Franciszek zachęcał Polaków podczas audiencji ogólnej: "Niech ta Rodzina Błogosławionych będzie dla was i dla polskich rodzin wzorem pobożności do Najświętszego Serca Pana Jezusa".

Warto też wspomnieć o Światowych Dniach Młodzieży zapoczątkowanych przez Jana Pawła II, które odbywały się również w Polsce, a ostatnio w 2016 roku w Krakowie z udziałem papieża Franciszka. To jedno z najważniejszych wydarzeń, w którym uczestniczą młodzi z całego świata, co również wpływa na zacieśnianie więzi Polaków ze Stolicą Apostolską. Reklama

Z pewnością dziedzictwo Jana Pawła II oraz religijność Polaków, którzy nadal stają w obronie wartości chrześcijańskich, sprawia, że są w pewien sposób bliscy następcom św. Piotra.