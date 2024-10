Zgodnie z wolą Boga kobieta i mężczyzna są "równi w godności i uzupełniają się w odmienności po to, by być dla siebie pomocą, towarzystwem, a jednocześnie bodźcem i wyzwaniem, by wzrastać" - tak o małżeństwie mówił papież Franciszek w rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Zwrócił uwagę, że można się kłócić, ale zachęca, by szybko się godzić, do czego "wystarczy pieszczotliwy gest".