Czy Polska potrafi nas jeszcze zaskoczyć? W końcu wielu z nas widziało już egipskie piramidy, turecką Riwierę, czy wiedeńskie pałace, nie wspominając o rzymskich akweduktach. Przy nich rodzime krajobrazy mogą wypadać dość słabo. Nic bardziej mylnego. Można odnieść nawet wrażenie, że to właśnie Polska jest krajem najmniej odkrytym przez... samych Polaków. Czas to zmienić! Oto sześć miejsc, które sprawdzą się na wyjazd w długi czerwcowy weekend.

Wyjazd na Boże Ciało. Pałac w Krasiczynie

Wybierając się na południe Polski, dobrze jest zahaczyć o Beskid Niski. Właśnie tutaj odkryjemy nie tylko piękno natury, ale też bogatą architekturę. Zamek w Krasiczynie to prawdziwa perła renesansu, należąca dawniej do rodziny Krasickich.



Sama budowla leżała przy trakcie pomiędzy dwoma królewskimi miastami - Przemyślem i Sanokiem. "Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest mieszcząca się w Baszcie Boskiej kaplica przyrównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu" - czytamy na oficjalnej stronie kompleksu.

Zwiedzanie zamku to dobra propozycja dla rodzin z dziećmi, a to ze względu na otaczający go park - uważany za jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce.

Długi weekend w czerwcu. Prządki

To miejsce na Podkarpaciu, które przyciąga miłośników niecodziennych form przyrody. Rezerwat skalny "Prządki" założono jeszcze w 1957 r. Na niespełna 14 hektarach można zobaczyć tutaj skały, przybierające oryginalne formy - to zasługa wieloletniej erozji.



Ostańce skalne z piaskowca osiągają wysokość nawet ponad 20 m. Spacer wśród tych naturalnych olbrzymów, zakończony jedzeniem gofrów z cukrem pudrem, to świetny plan na długi czerwcowy weekend na południu Polski.

Sam rezerwat znajduje się niedaleko Krosna - to miejsce znane ze swoich szklanych wyrobów i jednej z największych hut szkła w Polsce. W znajdującym się tutaj Centrum Dziedzictwa Szkła zobaczymy nie tylko szklane dzieła sztuki, ale też cały proces ich ręcznej produkcji.

Boże Ciało 2023. Pustynia Błędowska

Sahara w Afryce, Atacama w Ameryce Południowej, Gobi w Azji, Pustynia Błędowska... w Polsce. To największy obszar lotnych piasków w naszym kraju. Chcąc więc zobaczyć najprawdziwsze wydmy, wystarczy przyjechać na pogranicze Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

Choć nasze 33 km2 piasków nijak mają się do największych pustyń świata, to jednak sprawiają, że możemy poczuć się tutaj jak pod inną szerokością geograficzną. Całość otacza las.

"Pustynia Błędowska kryje w sobie ciekawy świat fauny i flory. Jej teren porośnięty jest głównie przez gatunki roślin siedlisk piaszczystych, ciepłych i suchych" - czytamy na stronie pustyniabledowska.pl.

Na terenie pustyni można skorzystać z kilku punktów widokowych, które ułatwią nam wykonanie efektownych zdjęć. Sama pustynia prezentuje się pięknie o każdej porze roku.

Długi weekend w czerwcu. Podkowa Leśna

Jednodniówka z Warszawy i okolic? Opcji jest całkiem sporo. Podkowa Leśna to urocza miejscowość, w której spędzimy rodzinny długi weekend. Ze względu na dużą ilość zieleni, Podkowa Leśna nazywa jest miastem-ogrodem.

Co więcej, wśród pięknych parków odkryjemy też zabytkowe wille, które pomogą przenieść nam się w czasie. Wart uwagi jest park wokół lokalnego kościoła, po którym beztrosko przechadzają się pawie.

Będąc w okolicy, warto odwiedzić Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Właśnie tutaj mieści się dom słynnego literata, który przed laty stanowił ważny ośrodek kulturalny w całym regionie.

Weekend na Boże Ciało. Akwedukty w Stańczykach

Gdy pierwszy raz zobaczy się zdjęcia z tego miejsca, można pomyśleć, że chodzi o Włochy. To jednak Polska i nasze "polskie akwedukty". Dawne kolejowe wiadukty w Stańczykach to punkt obowiązkowy podczas eksploracji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Tak naprawdę są to mosty kolejowe z początku XX wieku. To jednocześnie najwyższe konstrukcje tego typu w Polsce. Ich wysokość wynosi 36,5 m. Filary zostały ozdobione elementami dekoracyjnymi, co upodobniło je do prawdziwych akweduktów Pont du Gard. Właśnie dlatego możemy tutaj uchwycić kadry, przypominające te z filmów fantasy.

To również dobre miejsce na rozpoczęcie podróży i odkrywanie pobliskiej Puszczy Rominckiej. Podczas pieszych wędrówek możemy podziwiać tutaj jedyną w swoim rodzaju florę i faunę, która ma przypominać nieco tajgę. Wędrówkę ułatwią dobrze oznaczone szlaki, w tym np. "Szlak Wilhelma".

Urlop w czerwcu. Skansen we Wdzydzach

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach to perła Kaszub.

Nadal jednak nie jest bardzo znanym punktem na turystycznej mapie Polski. Lokalna historia miesza się w tym miejscu z całkowicie sielankowym klimatem. Zobaczymy tutaj m.in. zagrody chłopskie, dworki, starą karczmę, tartak, ale przede wszystkim duży wiatrak. To właśnie on pojawia się na większości zdjęć z tego miejsca.

Można tutaj przyjechać przy okazji licznych wydarzeń, organizowanych na terenie skansenu. Każdego roku, w trzecią niedzielę lipca, odbywa się tutaj Jarmark Wdzydzki. We wrześniu swoje święto ma natomiast... kartofel.

Adrian Wojtasik

