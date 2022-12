15 nowych miast w Polsce. Premier ogłasza zmiany

Jak mówił szef rządu na czwartkowej konferencji, "historycznie, kiedy mówiliśmy o nowoczesności i szybkim rozwoju, na myśl przychodziła migracja ludzi z terenów wiejskich do miast", a także rozrost i tworzenie tych drugich.

- Od momentu, gdy przemysł zaczął pełnić ważną, nową rolę, mocno dynamizującą gospodarkę, miasta nabrały jeszcze większego znaczenia. Młodzi ludzie wiążą z nimi przyszłość. Chcemy, aby wracali do swoich miejscowości, ale zdajemy sobie sprawę, ze w kontekście studiowania, pozyskiwania wiedzy, miasta ciągle przyciągają - stwierdził.

12 miast odzyskuje prawa miejskie. Premier: To będzie dzień sprawiedliwości dziejowej

Morawiecki przypomniał, że mapa miast w Polsce "nie kończy się na Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu". - Razem z nowymi to 979 miast - wyliczył, uściślając, że wśród 15 miejscowości zyskujących prawa miejskie, 12 posiadało kiedyś taki status, a trzy zyskują go po raz pierwszy w swojej historii "ze względu na ich charakter".

- 1 stycznia przyszłego roku dla tych 12 miast będzie dniem sprawiedliwości dziejowej, ale dla wszystkich 15 historia niejako zacznie się od nowa i przyspieszy wraz z tym aktem - ocenił.

Następnie premier wrócił się do mieszkańców nowych miast. Przypomniał, iż "najważniejszym sercem" ich miejscowości są właśnie oni. - To ludzie będą kształtować losy tych miejscowości, ze swoimi marzeniami, aspiracjami, pracą na rzecz miasta. Prawa miejskie to powód dumy, ale też zobowiązanie. Chciałbym, aby ich nadanie nie było zwykłym aktem administracyjnym, ale stało się impulsem do rozwoju. Nowe miasto powinno przyciągać inwestorów, pracodawców, tworzyć miejsca pracy - wymieniał.

Jego zdaniem "w tym wszystkim chodzi o nowe miejsca pracy i wyższe wynagrodzenia Polaków". - Jeśli za pięć albo 10 lat ktokolwiek z państwa ktoś zadzwoni do mnie i powie, że się udało, to będę przekonany, że akt nadania praw miejskich był potrzebny i przydał się do rozwoju. Wierzę w zrównoważony rozwój we wszystkich zakamarkach Polski. Chodzi nam o harmonię rozwoju (...) między miastem a wsią - zapewnił.