Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni oraz faktyczni opiekunowie dziecka. 800 plus nie jest przyznawane automatycznie, trzeba złożyć w tej sprawie wniosek.