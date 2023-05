Jedna z pasażerek stwierdziła: - To, co nas spotkało jest nie do opisania. Nie tylko to, co przeżyliśmy osobiście, chodzi też o doświadczenie tego, jak ta kryzysowa sytuacja wpływała na każdą osobę wokół, od dorosłych, dzieci po osoby starsze. Nigdy tego nie zapomnę.

Z kolei William B. Blackburn, również płynący statkiem, przekazał w rozmowie z CNN, że wraz z rodziną siedzieli w kabinie i "modlili się, żeby wszystko dobrze się skończyło". - Rozmawialiśmy o tym, że przetrwanie w wodzie byłoby bardzo mało prawdopodobne, nawet z kamizelkami ratunkowymi i wątpiliśmy, czy łodzie ratunkowe mogłyby zostać zwodowane w takich warunkach - powiedział.

Przedstawiciel Carnival Sunshine przekazał redakcji ABC News 4 oświadczenie, w którym stwierdził, że powrót statku wycieczkowego do Charleston w Karolinie Południowej został zakłócony przez pogodę i wzburzone morze. "Goście na pokładzie statku byli bezpieczni. Nasz personel medyczny pomógł niewielkiej liczbie gości i członków załogi, którzy tego potrzebowali. Przedłużający się wpływ pogody na obszar Charleston opóźnił przybycie statku w niedzielę, w wyniku czego opóźniły się również inne rejsy. Doceniamy cierpliwość i zrozumienie wszystkich naszych gości" - głosi komunikat.