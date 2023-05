Sześć kilogramów garderoby nie mogło zostać niezauważone przez przewoźnika obsługującego tanie linie lotnicze Jetstar, którymi pomysłowa nastolatka wybrała się w podróż bez wcześniejszego zważenia swojego bagażu.

Tuż przed odprawą okazało się bowiem, że w walizce dziewczyny znajduje się za dużo ubrań. Nie chcąc rezygnować z lotu, prowadzącej na TikToku kanał feeling.lucki Australijce pozostało wymyślenie naprędce innego sposobu.

Groziła jej kara za nadbagaż. Wpadła na szalony pomysł

Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak 19-letnia Adriana Ocampo ma na sobie kilka warstw ubrań. Została do tego "zmuszona" gdy powiedziano jej, że zostanie ukarana grzywną w wysokości 62 dolarów australijskich (170 zł), ponieważ jej bagaż przekroczył dopuszczalny limit wagowy.

Nastolatka podróżowała z Melbourne do swojego rodzinnego miasta Adelaide, w czym towarzyszyła jej przyjaciółka. W rozmowie z "South West News Service" Ocampo przyznała, że "wyglądała jak niedźwiedź", próbując wcielić swój pomysł w życie.

"Jestem mała i drobna, ale wyglądałam dokładnie odwrotnie", powiedziała, dodając, że para widziała, jak personel linii lotniczych wyciągał wózek z wagą, gdy szli na pokład. "Pomyśleliśmy, że jedynym sposobem na odciążenie naszych toreb jest założenie ich (ubrań - red.) na siebie, więc zaczęliśmy zakładać kurtki i płaszcze" - tłumaczyła. Oprócz paru kurtek i swetrów, nastolatka włożyła workowate spodnie i wepchnęła w nie koszulki oraz iPada.

"Wszyscy w kolejce patrzyli na nas i śmiali się z nas, to było trochę krępujące" - ubolewała. "Ludzie byli zirytowani, że wstrzymujemy samolot" - dodała. Co gorsza, ich próba okazała się nieskuteczna - para nadal musiała uiścić opłatę za nadbagaż.

Linia lotnicza docenia inwencję, ale przepisy są takie same dla wszystkich

W oświadczeniu dla "The Independent" rzecznik Jetstar przekazał: "Chociaż z pewnością widzimy zabawną stronę, mamy ograniczenia dotyczące bagażu podręcznego, aby było to sprawiedliwe dla wszystkich. Śledzenie ilości bagażu wnoszonego przez pasażerów na pokład oznacza, że każdy ma miejsce na swoje rzeczy, a my spełniamy nasze wymogi bezpieczeństwa".

Do chwili powstania tego artykułu wideo Ocampo na TikToku wyświetlono blisko 1,5 mln razy.