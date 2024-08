Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda z imionami. Tylko dla wybranych

Ponieważ te zjawiska nazywane są przez brytyjskie, irlandzkie oraz holenderskie służby meteorologiczne, to imiona są typowe dla tych państw. Nadawanie nazw silnym burzom odbywa się w okresie od września do końca sierpnia kolejnego roku , czyli w czasie kiedy w tej części Europy występuje najwięcej silnych burz.

Met Office publikuje listę

Na liście nie ma jednak imion zaczynających się na litery Q, U, X, Y i Z . Chodzi o to, by przypadkowo nie nadawać imion identycznych z tymi, które nadaje huraganom amerykańskie Narodowe Centum Huraganów (NHC).

Amerykanie używają w tym celu sześciu list z imionami, które co sześć lat są używane ponownie. Przykładowo ta sama lista z imionami huraganów z 2023 roku zostanie wykorzystana w 2029 roku.

Ponieważ imion zaczynających się na Q, U, X, Y i Z jest stosunkowo mało, to żeby uniknąć ewentualnego zdublowania niektórych z nich, na zachodzie Europy takie imiona nie zostaną nadane.

Burze z imionami: Czy ma to sens?

Will Lang, dyrektor biura ds. świadomości sytuacyjnej w Met Office, podkreśla że nadawanie imion najsilniejszym burzom ma głęboki sens. Chodzi o to, żeby zwiększać społeczną świadomość zagrożeń, jakie niesie pogoda.

- To dziesiąty rok, w którym nadajemy burzom imiona i robimy to, bo to się sprawdza. Nazywanie burz pomaga w łatwiejszym komunikowaniu groźnych zjawisk i zapewnia przejrzystość [komunikatu - red.] - powiedział Lang cytowany przez BBC.