Burza, jakiej jeszcze nie było. Beryl z rekordem

Beryl rzuca cień na tropikalne wyspy

Premier Grenady Dickon Mitchell ponaglił obywateli do szukania schronienia i stosować się do godziny policyjnej, która obowiązuje na całej wyspie do wtorku od godz. 19:00 do 7:00 lokalnego czasu.