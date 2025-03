Metropolita zaznaczył, że przygotowanie dzieci do spowiedzi odbywa się za zgodą rodziców , a sami spowiednicy są odpowiednio przygotowani do tej roli . "Podnoszenie kwalifikacji spowiedniczych jest jednym z najczęstszych tematów kursów formacyjnych dla księży" - dodał.

Metropolita warszawski zaznaczył, że jego zdaniem postulat zawarty w petycji nie ma racji bytu i należy go odrzucić. " Mam nadzieję, że petycja nie zamieni się nigdy w ustawę i nie trafi na biurko prezydenta, ale tam, gdzie jest jej miejsce: do kosza " - podsumował.

Abp Adrian Galbas komentował temat petycji już wcześniej. W grudniu 2024 roku nazwał pomysł zakazu spowiedzi dzieci "absurdalnym i kuriozalnym". - Dziecko w wieku, w którym proponowana jest mu pierwsza spowiedź i ten początek sakramentalnego życia, już samo uczy się rozróżniać dobro od zła. To jest coś, w czym go nikt nie może wyręczyć, ani szkoła, ani rodzice, którzy zresztą, posyłając dziecko do spowiedzi, to rozumieją - mówił w programie "Gość Wydarzeń" niedługo po tym, jak projekt wpłynął do Sejmu.