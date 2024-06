Anomalie, na które musimy być gotowi. Klimatolog nie ma wątpliwości

Nad częścią Polski przechodzą intensywne burze i opady. Najgorsza sytuacja panuje na Śląsku. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu doby, do 8 rano w Bielsku-Białej spadło ponad 127 mm opadów. Opad miesięczny dla czerwca dla tej stacji to ok. 132 mm za okres 1991-2020. W ciągu doby spadła więc suma miesięczna opadów - zauważa klimatolog, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk.

